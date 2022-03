Mignane Diouf : Il y a ne marchandisation de l’eau qui assèche les populations

28/03/2022 13:19

Le sociologue et coordinateur du Forum social sénégalais (FSS) n’a pas caché son amertume face à l’exploitation de l’eau par un privé. Ce dernier se dit « révolté » à cause de la qualité d’eau servie aux populations. Il dénonce aussi sa marchandisation. Il était l’invité du Grand oral sur Rewmi Fm.