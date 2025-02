Micro-jardinage : des étudiants proposent des solutions innovantes pour cultiver Bio

03/02/2025 09:58

Au Sénégal, il est désormais possible de cultiver sa propre nourriture, peu importe l’endroit où l’on vit. Que l’on soit en milieu rural ou urbain, même sur une simple terrasse, l’agriculture est accessible. Dans le cadre de la Semaine de l’entrepreneuriat à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), des étudiants en Licence professionnelle en Agro-Ressources Végétales et Entrepreneuriat partagent leurs connaissances sur les méthodes de micro-jardinage. Ils encouragent particulièrement les jeunes, et en particulier les filles, à se lancer dans l’agriculture, pour contribuer activement au développement socio-économique du Sénégal.