Meurtre de Cheikh WADE : À Mpal, une mobilisation massive pour réclamer justice

08/02/2025 23:45

La cité religieuse de Mpal est plongée dans la tristesse suite au meurtre tragique de Cheikh WADE, gérant d'un multiservice local. En réponse à cet acte odieux, les habitants se sont mobilisés samedi lors d'une marche pacifique pour exprimer leur désespoir et réclamer justice.



Dans une déclaration publique adressée à la presse, Le Khalif de Mame Rawane NGOM, a regretté la montée de la violence dans les Communes de Mpal et Fass-Ngom, en demandant à l'État de renforcer la sécurité des populations.



« Beaucoup d'actes de violence et d'agressions sévissent dans ces communes. Chaque jour, nous sommes alertés de cas de viols de bétail, de vols à l’arrachée, et de trafic de stupéfiants", a renseigné le porte-parole du marabout.



Le guide religieux a réclamé l'installation d'une brigade de gendarmerie intégrant « des moyens conséquents » pour assurer la sécurité non seulement à Mpal, mais également dans les communes voisines comme Fass-Ngom.