Meurtre Tragique à Touba : Une jeune mère perdue dans un conflit familial

06/01/2025 11:36

Le quartier Forage de Touba est en émoi après le meurtre tragique de Yamou Ndiaye, surnommée Youma, survenu hier, dimanche 5 janvier 2025. La jeune femme a été poignardée par son beau-frère, un acte de violence qui a suscité une vague d’incompréhension et de tristesse.



Selon les informations relayées par le journal "Libération", la dispute fatale aurait éclaté suite à une altercation anodine concernant une pelle de ménage. Ce qui a commencé comme un désaccord banal s'est rapidement transformé en une tragédie lorsque M. Ndiaye, âgé d'une vingtaine d'années et actuellement hospitalisé pour des troubles mentaux présumés, a saisi un couteau pour attaquer sa belle-sœur.



La victime, mère de quatre enfants, a été immédiatement évacuée vers un établissement médical, mais malgré les efforts des équipes de secours, elle a succombé à ses blessures. Cet événement tragique laisse derrière lui une famille éplorée, et soulève des questions sur la gestion de la violence domestique dans la région.



Le jeune homme, désigné comme le présumé meurtrier, a été interpellé par la brigade de Belel et se trouve actuellement sous le coup d'une enquête sur les circonstances précises de ce drame familial. Les autorités locales sont appelées à prendre des mesures pour sensibiliser la population aux dangers des conflits escaladés au sein des foyers.