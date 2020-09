Météo : "des phénomènes météorologiques pourraient aggraver les inondations", selon l'Anacim

Durant la période du 08 au 09 Septembre 2020, des orages et pluies modérées à localement fortes accompagnés par moments de coups de vents seront enregistrés sur la quasi-totalité du pays, notamment sur les régions Est, Sud et Centre-ouest, renseigne le bulletin quotidien de l'Anacim.



En effet, "des nuages accompagnés de pluies aborderont le pays par l’Est dès le début de la soirée du 08 septembre et évolueront sur l’ensemble du territoire durant la nuit du 08 et la journée du 09 Septembre 2020".



"Une vigilance s’impose puisque ces phénomènes météorologiques pourraient aggraver les inondations déjà constatées dans certaines localités du pays", note le communiqué.



