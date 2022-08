Météo : des activités pluvio-orageuses sur la quasi-totalité du pays

12/08/2022 17:11

Une grande partie du territoire national sera touchée dès cet après-midi par des orages et pluies, qui s’étendront ensuite au reste du pays "tard dans la soirée", a annoncé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).







"Dès cet après-midi, des orages accompagnés de pluies seront notés sur une bonne partie du pays et plus tard dans la soirée, ils se généraliseront sur l’ensemble du territoire", alerte l’agence dans un bulletin météo parvenu à l’APS.



D’après les prévisionnistes, "cette situation persistera au courant de la nuit allant à la matinée de demain".



Ils indiquent que la chaleur "sera relativement sensible sur le pays, particulièrement au nord et à l’est". Dans ces deux parties du pays, précisent-ils, "les pics de températures journalières atteindront 35 à 38°C par endroits".



L’ANACIM table par ailleurs sur des visibilités "généralement bonnes" et des vents qui seront "de secteur sud et d’intensité faible à modérée".