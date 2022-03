Météo : Un ciel ensoleillé sur les régions Nord, dégagé ailleurs

10/03/2022 23:59

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la Météorologie (ANCIM) prévoit pour vendredi, un ciel sera ensoleillé sur les régions Nord et dégagé sur le reste du territoire national.



‘’Le temps chaud se maintiendra sur la quasi-totalité du territoire où les pics de températures maximales tourneront autour de 41°C’’, indique l’ANACIM dans son bulletin de prévision reçu jeudi soir à l’APS.



Elle annonce dans le même temps un temps relativement doux à Dakar.



‘’La fraicheur nocturne et matinale persistera sur l’ensemble du pays. La visibilité sera globalement bonne, pouvant toutefois être dégradés l’après-midi sur les régions Nordet centre-ouest’’, selon les prévisionnistes.



‘’Les vents dominants seront de secteur Nord à Nord-est et d’intensité faible à modérée’’, ajoutent-ils.