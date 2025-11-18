Météo : Fraîcheur progressive attendue à Saint-Louis dès janvier (ANACIM)

18/11/2025

Saint-Louis connaîtra une transition progressive vers des températures plus fraîches à partir de janvier 2026, après un mois de décembre encore marqué par une chaleur modérée, a indiqué mardi l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) dans ses prévisions saisonnières.





En décembre, les températures maximales resteront élevées sur la frange côtière, avec des pics fréquents entre 33 et 35°C à Saint-Louis. Des pluies légères pourraient également survenir au début du mois, un phénomène peu fréquent en cette période de l’année.





À partir de janvier, une baisse notable des températures est attendue, avec des matinées et des nuits plus fraîches, caractéristiques de la saison sèche. Cette fraîcheur, d’abord perceptible à Saint-Louis et sur l’ensemble du littoral nord, gagnera progressivement l’intérieur du pays.





En février, les températures devraient se stabiliser autour de 26 à 30°C, des valeurs conformes aux moyennes climatologiques (1991-2020). Le temps sera généralement sec et modérément frais, avec des conditions jugées agréables par les services de la météorologie.





La Direction de la météorologie souligne que cette évolution s’inscrit dans un contexte global de retour progressif à des conditions climatiques normales, après plusieurs années marquées par des extrêmes.



APS





