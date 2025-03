Météo: Ciel nuageux et possibles précipitations dans le Nord-Ouest, selon l'ANACIM

04/03/2025 14:43

L'Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) a publié son bulletin météo n°063, couvrant la période du 4 mars à 12h00 au 5 mars à 12h00. Selon ces prévisions, le temps restera globalement nuageux à passagèrement nuageux sur l’ensemble du territoire sénégalais.



Des formations nuageuses denses sont attendues au cours de la nuit et en début de matinée, avec de faibles précipitations localisées, principalement dans les régions du Nord-Ouest comme Dakar, Saint-Louis, Podor et Louga.



Cette couverture nuageuse contribuera à réduire la sensation de chaleur dans la majorité du pays, sauf dans les zones Est et Sud où les températures maximales oscilleront entre 35°C et 39°C. En revanche, une fraîcheur nocturne et matinale persistera sur le littoral et dans le Nord-Ouest.



Les conditions de visibilité resteront généralement bonnes sur l’ensemble du territoire, et les vents dominants souffleront du secteur Nord avec une intensité allant de faible à modérée.