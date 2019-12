Message de Noël : Monseigneur Benjamin Ndiaye en croisade contre la maltraitance des enfants

L’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a fustigé la maltraitance des enfants, ce mardi dans son message traditionnel de Noël. « Il faut faire en sorte que les enfants qui naissent, grandissent sans être maltraités et violés. Ces enfants doivent être protégés et couverts d’amour, au lieu d’être violentés et maltraités », a-t-il dit, rappelant que l’église est le lieu par excellence de « l’intégration et de l’inclusion ».