“Mes parents ne sont pas venus en France”: Eric Zemmour recadré par un enfant de dix ans

28/03/2022 13:30

Invité de l’émission “Au Tableau” sur C8, Eric Zemmour a accepté de répondre aux questions des enfants. Un exercice ardu pour le candidat d’extrême droite, marqué notamment par un vif échange sur l’immigration et “la richesse de la France”.