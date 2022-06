Mercredi 22 juin : Ousmane Sonko invite les Sénégalais à un concert de klaxons et casseroles

20/06/2022 14:26

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko invite les Sénégalais à un concert de marmites, casseroles, klaxons, tam-tam, assicos, bongos, sifflets, etc. pour attirer l’attention de l’Afrique et du monde sur la « pauvreté multiforme des Sénégalais, la corruption, les violences et assassinats politiques.





Rendez-vous est pris pour le mercredi 22 juin à 20 heures. Pour envoyer un message au président de la République et combattre le recul démocratique au Sénégal, l’installation de la tyrannie, la faillite du système de santé, la faillite morale, la stigmatisation ethnique, Ousmane Sonko, lors de la conférence de presse de YAW ce lundi, veut organiser un concert de marmites, casseroles, klaxons, etc.



SENEGO