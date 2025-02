Mékhé : le potentiel sous exploité de l'artisanat

25/02/2025 11:00

​L’artisanat est un secteur économique très dynamique à Mékhé et environs, mais malheureusement tous ses potentiels ne sont pas encore exploités. En tout cas, la commune de Mékhé ambitionne d’en faire le moteur de la croissance économique locale, avec de grandes répercussions à l’échelle nationale. C’est dans ce cadre qu’elle vient d’initier une table ronde des bailleurs et il s’est agi précisément d’une journée de mobilisation de financements chiffrés à 8,5 milliards de FCFA..