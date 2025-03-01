Meissa Fall, l’artiste saint-louisien qui donne une seconde vie aux vélos

À Saint-Louis, Meissa Fall s’est fait un nom en alliant sa passion pour les vélos et son amour de l’art. Avec ingéniosité, il transforme des bicyclettes abandonnées en véritables œuvres d’art, des sculptures uniques qui traduisent son imagination et sa créativité.



Ses créations, à la fois esthétiques et porteuses de sens, lui ont valu une reconnaissance locale et internationale. À travers son travail, Meissa met en avant ses inspirations mais aussi un objectif clair : faire de Saint-Louis une capitale du vélo. Pour lui, promouvoir ce moyen de transport doux, c’est aussi contribuer à la lutte contre la pollution.



Certaines de ses œuvres ornent déjà les rues de la ville, offertes pour embellir l’espace public. Mais aujourd’hui, l’artiste rêve plus grand : disposer d’un vaste espace d’exposition pour mieux valoriser et partager la richesse de ses créations.



