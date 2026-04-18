Médina Gounass : Le Daaka 2026 est officiellement lancé

18/04/2026

Le coup d'envoi officiel de l'édition 2026 du Daaka a été donné ce samedi 18 avril par le gouverneur de la région de Kolda, Moustapha Ndiaye. La cérémonie s'est déroulée sur le site de la retraite spirituelle, situé à dix kilomètres de Médina Gounass, en présence du Khalife général, Thierno Amadou Tidiane Ba, arrivé sous escorte de la Gendarmerie nationale après la prière de « Timis ».





Le chef de l'exécutif régional a réaffirmé l'engagement de l'État à respecter toutes les dispositions logistiques et sécuritaires prises lors du comité national préparatoire. Cette retraite annuelle, instituée en 1942 par Thierno Mouhamadou Saidou Ba, rassemble des milliers de fidèles venus du Sénégal et de la sous-région pour dix jours de dévotion intense, de prières et de récitation du Saint Coran.



L'événement se poursuivra jusqu'au 27 avril prochain, sous le signe de la paix et de la concorde nationale.



MS

