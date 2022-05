Médiation avec Mansour FAYE : " Gas El Salvador n’est pas demandeur ", assure son avocat qui fait des révélations - vidéo

08/05/2022 23:17

Me Alioune Abatalibe GUEYE est dans tous ses états. L’avocat de l’activiste s’insurge contre une médiation entreprise entre des proches de Gas El Salvador et le maire de Saint-Louis sans l’aval du concerné et de sa défense. « J’étais en contact avec l’accusé, le vendredi. Il n’a jamais demandé à ce que Mansour FAYE lui pardonne », a-t-il dit. « C’est parce que Gas pas fauté. Il n’est point demandeur de cette intervention », soutient le juriste. Me GUEYE renseigne par ailleurs que « Mansour FAYE n’a pas lâché le chef d’accusation de diffamation porté à l’encontre du lancer d’alerte », comme l’indiquent certains. « C’est le Procureur qui n’a pas considéré ce motif », a-t-il souligné. L’avocat note par ailleurs que l’activiste est poursuivi pour les griefs de diffusion de fausses nouvelles et injures publiques.