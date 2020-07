Mecque : début du pèlerinage en nombre très limité, le 29 juillet

La date du début du hajj a été fixée au 29 juillet, a annoncé Riyad lundi. Ce pèlerinage se déroulera dans des conditions particulières puisque seulement un millier de fidèles vivant en Arabie saoudite seront admis. Les candidats seront testés avant leur arrivée à La Mecque et devront se mettre en quarantaine domestique après la fin du rituel.