Me Pierre-Olivier Sur, avocat de Macky Sall : « Il faut respecter les anciens »

23/10/2025

Lors d’un point de presse tenu ce jeudi à Dakar, Me Pierre-Olivier Sur, coordonnateur du pool d’avocats de l’ancien président Macky Sall, a lancé un message aux autorités sénégalaises, appelant à la reconnaissance du travail des prédécesseurs.



« Ce que je veux dire, au nom du président Macky Sall, c’est que ce qui est important, c’est de respecter les anciens », a affirmé l’ancien bâtonnier du barreau de Paris, aux côtés de plusieurs confrères sénégalais.



Utilisant une métaphore architecturale, Me Sur a illustré son propos : « Quand on veut construire une maison ou une administration, il ne faudrait pas qu’en rajoutant un étage, on veuille démolir l’étage du dessous ou les fondations. Parce qu’alors, tout s’écroulerait. » Selon lui, un développement harmonieux passe par le respect des strates précédentes : « Si on respecte ce qui a été fait avant, on peut monter très haut, très vite et très bien. »



Abordant la question sensible des prétendues dettes cachées sous la présidence de Macky Sall, l’avocat parle d’un « mauvais problème de dettes cachées », qu’il attribue à une erreur d’interprétation : « En réalité, il s’agit de mauvaises lunettes de lecture. »



Il conclut en appelant à un dialogue fondé sur les faits et le droit : « Si on peut se rassembler autour de ce en quoi nous croyons juridiquement, factuellement, comptablement, il n’y a pas de problème de dette cachée au Sénégal. »





