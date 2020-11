Me Moussa intensifie la rébellion contre Macky Sall

Il y a quelques mois, le président de la République Macky Sall avait décidé de limoger le directeur général de la société Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop. Sur le plateau de Faram Facc, émission diffusée mercredi soir, il a annoncé sa démission de la coalition Macky2012. Après ses propos sur le possible 3e mandat de Macky Sall, Me Moussa Diop a avait été limogé par le chef de l’Etat. Depuis, les choses ne semblent pas se régler entre Me Moussa Diop et le président Sall. A tel point que ce mercredi, celui qui a participé à l’élection de Macky Sall en 2012 a annoncé sa démission de la coalition qui a porté Macky au pouvoir.