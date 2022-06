Me Masokhna Kane : après 40 ans de barre je n’ai jamais vu le parquet dans une si mauvaise posture

28/06/2022 10:13

Le procureur à pris la parole pour 24 minutes dont 15 pour Déthié Fall et 2 pour Mame Diarra Fam et le reste pour ce qu’il a appelé la grande masse



Il ne savait même pas le nombre exact de prévenus et il n’arrivait pas à identifier exactement les faits, c’est dire toute la difficulté qu’il avait à trouver des accusations sérieuses aux prévenus. Il est passé complètement à côté

Ce qu’il y a lieu de dire c’est qu’ils ont séquestré un homme politique chez lui, empêché d’honorables députés à sortir de leur domiciles.



Quand le pouvoir se met à arrêter des gardes rapprochés de responsables politiques alors qu’ils allaient dans leur lieu de travail entre 8h et 12h c’est parce que c’est extrêmement grave, ce sont des méthodes attentatoires à la liberté des individus.



C’est extrêmement préoccupant pour nos pouvoirs. Si je devais conseiller le pouvoir a donner le pouvoir à l’opposition je ne m’y prendrais pas autrement car il arrive à frustrer tout le monde à mécontenter tout le monde et à renforcer une figure qui devient emblématique dans l’espace politique Sénégalais (ndlr le président Sonko)



Tout a été sur le dossier mais je suis optimiste, car dans cette barre il y a une bonne relève aussi bien des acteurs politiques que les acteurs de la plaidoirie.



Monsieur le président je n’ai jamais vu un procureur faire un réquisitoire aussi laborieux avec des difficulté à tenir sur une logique juridique. C’est catastrophique !



Monsieur le président je vous connais, je connais votre parcours, je suis très serein quand j’ai appris que c’est vous qui siégeriez pour le vider.



Je vous demande de les renvoyer des fins de poursuite ou si vous devez aller en délibéré accordez leur une liberté provisoire.