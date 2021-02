Me El Hadj DIOUF, avocat d'Adji SARR : "elle est là au Sénégal, en sécurité. Elle n'a pas bougé ...."

Sa conférence de presse annulée par le bâtonnier, lieu où se trouve Adji Sarr, test ADn demandé à Ousmane Sonko, feu sur les avocats de la défense. Me El Hadj Diouf n'a rien lâché.



"Ousmane Sonko n'a qu'à faire comme Boughazelli, qui est plus courageux que lui. Il avait démissionné de l'Assemblée nationale et s'était mis à la disposition de la justice", révèle Me El Hadji Diouf dans Source A.



L'avocat de préciser: "Sonko doit accepter de faire des tests ADN pour qu'on puisse confronter son sperme et son sang et voir si c'est lui ou ce n'est pas lui", dit-il, avant d'ajouter:



"Adji Sarr est là au Sénégal, en sécurité , n'a pas bougé d'un iota et est prête à faire face".









