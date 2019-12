Mbour: les 11 pêcheurs arrêtés, placés sous mandat de dépôt

Les 11 pêcheurs arrêtés après les affrontements avec des policiers à Mbour, lundi dernier, ont été placés sous mandat de dépôt. Selon la RFM, ils sont poursuivis pour 4 chefs d’inculpation, dont troubles graves à l’ordre public, coups et blessures volontaires et incitation à la violence, entre autres. Pour rappel, les pêcheurs s’opposaient à la construction d’un second quai de pêche à Mbour.