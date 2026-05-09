Mbour : le maire de Ross-Béthio aperçu au meeting de la coalition Diomaye

09/05/2026

Une silhouette familière a attiré tous les regards ce samedi 9 dans les tribunes du stade Caroline Faye de Mbour. Faly SECK, le maire de la commune de Ross-Béthio, par ailleurs président de l'Alliance démocratique pour l'Émergence de la Vallée (ADEV), a été aperçu parmi les officiels et soutiens venus assister au grand meeting de la coalition Diomaye Président. Si sa présence physique ne fait aucun doute, l’édile n’a pas encore franchi le pas d’une officialisation publique de son ralliement.





La présence de l'ancien Directeur de l’Administration Générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère de la Santé aux côtés des responsables de PASTEF et de la coalition présidentielle suggère des discussions avancées, même si la prudence reste de mise avant une déclaration solennelle.





Pour la coalition au pouvoir, l'arrivée potentielle du maire de Ross-Béthio représenterait une prise de guerre symbolique et stratégique. Ross-Béthio est une commune carrefour au cœur des enjeux agricoles et du développement rizicole. S'attacher les services d'un ancien DAGE, rompu aux arcanes de la gestion publique et bénéficiant d'une assise électorale locale, permettrait à la mouvance présidentielle de renforcer son maillage dans le département de Saint-Louis.



MS/NDARINFO.COM

