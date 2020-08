Tête de boeuf



“Ils sont venus vers 3 heures du matin avec une 4×4 noire pour enterrer une tête et des pattes de bœuf noir dans les cimetières de Mbour Téfess. Inquiet, quelqu’un a averti la police croyant qu’il s’agissait d’un être humain”, conte l’internaute.



“La police scientifique et les sapeurs-pompiers sont ce samedi matin, venus exhumer la supposée dépouille. A leur grande surprise, ils ont trouvé une tête de bœuf et ses pattes attachées dans le trou”, ajoute-t-il.