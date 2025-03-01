Mbour : 23 candidats à l’émigration irrégulière interpellés, un présumé organisateur arrêté

La Compagnie de Gendarmerie de Mbour a annoncé l’interpellation de vingt-trois candidats à l’émigration irrégulière et l’arrestation d’un individu suspecté d’être l’organisateur du convoyage, lors d’une opération menée vendredi dans les villages de Mbodiène et ses environs.



Cette intervention, effectuée par la Brigade territoriale de Joal avec l’appui de la Brigade de Recherches de Mbour, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la surveillance des zones de départ, particulièrement en période de Gamou, jugée propice aux tentatives de départ clandestin.



