Mbane : Takamoul Agro présente son projet de production de tomates sur 1 500 hectares

22/10/2025

Le projet Takamoul Agro, spécialisé dans la production agro-industrielle de tomates fraîches, a été présenté mardi aux populations de la commune de Mbane, dans le département de Dagana (nord), lors d’une audience publique tenue à Singou Diéry, village de la localité.





« Nous avons présenté aujourd’hui ce projet aux populations de Mbane. Depuis 2023, il est spécialisé dans la production de tomates », a déclaré Assane Sow, coordonnateur du projet.



Selon lui, l’entreprise prévoit de s’implanter sur une superficie de 1 500 hectares, dans cette zone de la région de Saint-Louis. Une étude d’impact environnemental et social a été partagée avec les participants à la rencontre, en présence du préfet de Dagana, Ibrahima Ismaël Ndiaye.





Ce dernier a souligné que l’adhésion des communautés est une condition essentielle pour la réalisation du projet, qui fera l’objet d’une convention tripartite entre l’entreprise, la commune et l’administration.



« Cette convention permettra un suivi rigoureux des engagements pris par l’entreprise envers les populations locales », a précisé M. Ndiaye.





Le projet suscite un fort espoir de création d’emplois, de richesses et d’amélioration des conditions de vie dans cette zone rurale. Les populations ont exprimé leur soutien, tout en sollicitant des actions concrètes dans les domaines de l’électrification, de la santé et de l’éducation.





