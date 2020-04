Mauritanie : toutes les personnes confinées contrôlées négatives au covid-19

Le ministère mauritanien de la santé a achevé mardi les tests effectués pour l’ensemble des personnes mises en quarantaine à Nouakchott et à l’intérieur du pays, des tests tous déclarés négatifs au covid-19.



Le dernier bulletin du ministère de la santé avait précisé que le nombre des personnes encore confinées dans le pays était de 364, se trouvant majoritairement à l’intérieur du pays.



Le même bulletin ajoute que les prélèvements ont été effectués sur toutes les personnes confinées et qui ont achevé la durée de l’isolement, des tests qui se sont avérés négatifs.



Le ministère de la santé avait dépêché des équipes médicales dans toutes les localités du pays où se trouvent des personnes en isolement pour faire des prélèvements, vérifiés à Nouakchott, avant de les libérer.



La Mauritanie avait enregistré le dernier cas du covid-19 le 9 avril, soit près de 20 jours, le dernier cas ayant été découvert sur une étudiante qui se trouvait en confinement.



Toujours est-il que la Mauritanie maintient en place les dispositifs de prévention adoptés pour prévenir la propagation du coronavirus, justifiant cette mesure par les situations qui prévalent dans les pays voisins, le Mali, le Sénégal, le Maroc et l’Algérie.

CRIDEM