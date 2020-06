Mauritanie : réouverture des classes en septembre

Le gouvernement mauritanien a fixé lundi la nouvelle date de la reprise des cours pour l’année scolaire 2019-2020 et celle de la nouvelle année scolaire 2020-2021.



La décision prise fixe au 1er septembre la reprise des cours et ce jusqu’au 30 octobre, alors que la nouvelle année scolaire débutera seulement à la mi-novembre 2020.



Lors d’un point de presse avec son homologue de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle, le ministre de l’enseignement fondamental et de la réforme de l’éducation Adama Bocar Soko a dit que chaque secteur avait œuvré à permettre aux élèves de suivre les cours à travers les médias, la radio et la télévision pendant l’arrêt des classes pour cause de coronavirus.



Il a ajouté que les services pédagogiques avaient contribué à dispenser les cours aux élèves et les associations des parents d’élèves avaient elles aussi sensibilisé les enfants sur la nécessité de suivre les cours sur les médias.



La Mauritanie avait suspendu la scolarité depuis quelques mois dans le cadre d’une série de mesures préventives contre la propagation du coronavirus.



CRIDEM