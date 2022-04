Mauritanie: nouveau gouvernement, départ du ministre des Affaires étrangères

01/04/2022 20:31

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a nommé jeudi 31 mars au soir un nouveau gouvernement marqué par le départ du ministre des Affaires étrangères, selon un décret présidentiel. Le premier ministre Mohamed Ould Bilal avait présenté sa démission mardi avant d'être reconduit dans ses fonctions mercredi. Mohamed Salem Ould Merzoug devient le nouveau chef de la diplomatie, quittant le ministère de l'Intérieur où il est remplacé par Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, qui était directeur de cabinet du président Ghazouani.

Le nouveau gouvernement est marqué par 15 départs et des permutations. Les titulaires des postes de souveraineté comme la Justice et les Affaires islamiques restent à leurs postes.



La nouvelle équipe compte quatre femmes contre six dans la précédente.



Le président Ghazouani a également nommé au poste de ministre secrétaire général de la Présidence, Yahya Ould Ahmed Elwaghef, ancien premier ministre sous le président Sidi Ould Cheikh Abdallahi, renversé par un putsch en 2009.



Yahya Ould Ahmed Elwaghef, qui a lu le décret de nomination du nouveau gouvernement, a expliqué ce changement par le «souci du président d'insuffler un sang nouveau dans l'action du gouvernement, de relever le niveau de rendement de l'administration, l'efficience de son action et son rapprochement du citoyen».



Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est au pouvoir depuis août 2019.



Le Figaro avec AFP