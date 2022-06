Mauritanie : les pêcheurs artisanaux autorisés à pêcher 15 jours avant la fin de l’arrêt biologique

14/06/2022 09:12

Le ministère mauritanien des pêches et de l’économie maritime a décidé samedi d’autoriser les pêcheurs artisanaux à prendre la mer 15 jours avant l’ouverture officielle de la pêche industrielle.



Selon le correspondant de Sahara Medias à Nouadhibou le ministre des pêches et l’économie maritime Mohamed O. Abidine O. Maayif a tenu dimanche à Nouadhibou une réunion avec les représentants des pêcheurs artisanaux.



Celle-ci a été consacrée à l’examen de leurs doléances, dont notamment celle de pouvoir bénéficier de 15 jours de pêche avant l’ouverture de la saison à la pêche industrielle, une revendication que formulaient les pêcheurs artisanaux lors d’un sit-in devant la wilaya et lors de manifestations ces derniers jours à Nouadhibou.



Le ministère de la pêche et de l’économie maritime avait indiqué que les classifications homologuées qui distinguaient la pêche traditionnelle, de la pêche côtière et la pêche industrielle, de même que les spécifications des navires, de leurs équipements et approvisionnements, n’étaient pas nouvelles mais plutôt une application des textes en vigueur.



Le ministère a précisé, au début de ce mois, que l’octroi à la pêche traditionnelle d’une exception pour la pêche au poulpe quinze jours avant l’ouverture officielle de la saison pour cet échantillon, fait suite entre autres, à la prise en compte d’un avis scientifiques, lié à l’état de la pêcherie, émis par l’Institut mauritanien des recherches océaniques et de pêche.