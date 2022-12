Mauritanie : le gouvernement annonce la création d’un fonds de la Zakat

27/12/2022 12:39

Le gouvernement mauritanien a annoncé lundi 26 décembre la création d’un organisme national chargé de collecter la Zakat et d’assurer sa distribution à ceux qui y ont droit, comme le stipule la charia.



La décision a été prise lors du Conseil des Ministres qui a adopté un projet de décret portant création d’un compte d’affectation spéciale dénommé « Beit Mal Zakatt El Mauritani ».



« Le mécanisme de fonctionnement de ce compte sera déterminé et organisé de manière à garantir la transparence, établir la confiance, réduire les coûts et assurer la réalisation des objectifs souhaités, à la fois religieux et économiques », explique le gouvernement.



Par Cridem actualités