Mauritanie : le FMI projette une croissance de 14,3 % en 2025, avec le démarrage du projet gazier GTA

06/01/2024 08:16

L’accélération prévue de la croissance économique mauritanienne découlera essentiellement de l’entrée en production du gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim situé à cheval sur la frontière maritime avec le Sénégal.



Le Fonds monétaire international (FMI) estime que la croissance de l’économie mauritanienne devrait se situer à 5,1 % en 2024 avant d’atteindre 14,3 % en 2025, grâce à l’entrée en production du gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) situé à cheval sur la frontière maritime avec le Sénégal.



« Nous prévoyons que la production au niveau du champ GTA commencera au cours du premier semestre 2024 et que les exportations de gaz naturel débuteront durant le second semestre. Ce qui contribuera positivement à la croissance du PIB, à partir de 2024 », a déclaré Felix Fischer, le chef de la mission d’experts dépêchée fin octobre 2023 par l’institution financière en Mauritanie.



Fischer a précisé, dans des propos rapportés par Bloomberg, qu’une importante capacité de production de gaz ne sera cependant atteinte qu’en 2025.



« C'est à ce moment-là que l'impact sera le plus important. Nous prévoyons une croissance économique de 14,3 % en 2025, lorsque les exportations de gaz vont représenter 11,6 % du total des exportations du pays », a-t-il indiqué.



Opéré par les sociétés BP et Kosmos Energy, le projet GTA devrait produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an durant une première étape. Selon les prévisions de deux compagnies, les volumes de production devraient ensuite atteindre 5 millions de tonnes par an en 2027 et 10 millions de tonnes à partir de 2030.



La Mauritanie devrait également consolider sa position de puissance gazière montante dans les années à venir, grâce à l’exploitation du gisement de Bir Allah. Les réserves de ce champ gazier situé exclusivement dans les eaux territoriales mauritaniennes sont estimées à 80 000 milliards de pieds cubes.



Agence Ecofin