Mauritanie: l’armée renforce sa présence à la frontière avec le Sénégal

La Mauritanie et la Sénégal ont décidé en commun de fermer leur frontière, le fleuve Sénégal, malgré cela, des infiltrations de personnes en Mauritanie à la nage ou en pirogue, sont régulièrement signalées.



Ce qui a conduit l’armée à renforcer sa présence sur la rive mauritanienne du fleuve pour sécuriser les 800 kilomètres de frontières qui séparent les 2 pays. Le chef d’État-major mauritanien, le général Abdallahi Med Lemine s’est rendu dans les régions frontalières du Mali et du Sénégal, où il a tenu des réunions avec les élus locaux et les administrations régionales pour expliquer le bien-fondé de la fermeture des frontières.



« Nous avons reçu l’instruction de nous rendre ici pour voir de près les conditions de vie des populations des régions frontalières, mais également pour rappeler à toutes et tous les raisons de la fermeture des frontières et l’impérieuse nécessité de cette décision pour l’intérêt de tous. Pour stopper l’évolution de la pandémie, nous avons pris l’option de la prévention.



C’est ainsi que nous avons décidé de fermer rapidement les frontières avec nos frères avec qui nous entretenons d’excellents rapports. La décision a été prise en commun accord pour l’intérêt de nos peuples. Cela doit être clair pour tous », a-t-il déclaré.



Depuis le 28 mars dernier, aucun nouveau cas de coronavirus n’a été enregistré en Mauritanie.



Pressafrik