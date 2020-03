Mauritanie : fermeture des marchés sur toute l’étendue du territoire

Les jours se suivent et les mesures s’empilent. Les autorités mauritaniennes ont décidé de fermer « les commerces sur l’ensemble du territoire national » a-t-on appris ce dimanche 29 mars 2020.



Dans la dépêche publiée par l’agence mauritanienne d’information, il est précisé que cette fermeture ne concerne pas les vendeurs en détails et les commerces de produits alimentaires.



La mesure sera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, à compter d’aujourd’hui midi. Après l’annonce du cinquième cas positif au covid19 et l’arrêt du trafic interurbains, c’est autour des commerces d’être frappés par des mesures préventives.



La dernière en date, intervient à la suite d’une réunion que le Président de la République Mohamed Ghazouani a tenu avec le comité interministériel de suivi de l’épidémie covid19.



Le communiqué conjoint signé par le ministère de l’intérieur et de la décentralisation et le ministère du commerce et du tourisme, indique que la décision vise à limiter la propagation des cas. Dans le même sens, les établissements publics ont réduit la présence de leur personnel. Si les entreprises privés ne sont pas sommés de faire la même chose, ils sont tout de même invités à prendre l’exemple.



L’épidémie covid19 bouleverse notre quotidien depuis deux semaines. Une batterie de mesures ont été prises. Aujourd’hui, 20 personnes sont sorties de leur confinement obligatoire dans un hôtel de la place. Au total ce sont 679 personnes qui étaient en confinement, à la date du 28 mars 2020.



A travers le monde, l’épidémie covid19 continue de faire des ravages, en Italie, en Espace, France ou encore aux Etats-Unis. L’Afrique n’est pas en reste. Au Sénégal 142 cas ont été enregistrés dont 27 guéris. Au Mali qui a connu ses deux premiers cas le 25 mars dernier, est passé à 18 cas dont 1 décès. L’Algérie quant à elle pleure ses 29 décès sur 454 cas recensés. De quoi nous rappeler à l’ordre et inciter au respect des gestes barrières.



Par Amadou Sy