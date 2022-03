Mauritanie : disparition de 961 voitures appartenant à l’Etat

25/03/2022 23:37

Le ministère mauritanien des finances a annoncé avoir identifié 961 voitures, de différentes marques, appartenant à l’état qui ont disparu entre 2015 et 2020 et promis de les récupérer.



Dans un communiqué qu’il a publié, le ministère a déclaré que dans le cadre de la politique de contrôle des biens de l’Etat, il a initié un inventaire complet des biens mobiliers et immobiliers, au début de l’année dernière, qui a permis déjà de découvrir la disparition de 961 voitures, ajoutant que l’inspection se poursuivait encore.



Les premiers résultats, selon le communiqué du ministère, 505 véhicules de différentes marques ont disparu, 304 ont été octroyées illégalement, 60 ont disparu en quelques années après leur sortie du garage administratif, munies d’ordres de missions, en plus de 92 véhicules avec des immatriculations ordinaires offerts à des n’ayant pas droit.



Le ministère a tenu à préciser que ces premières inspections n’ont pas concerné tous les départements ou établissements concernés par l’inspection, ajoutant que celle-ci va se poursuivre.



Il a révélé avoir pris « des mesures préventives » pour recenser les biens de l’état après avoir découvert de graves dysfonctionnements lors de cette inspection entamée au début de l’année dernière.



Les nouvelles mesures prévoient l’enregistrement comptable du parc transféré à l’état, contrôler la numérotation officielle de ce parc, fixer la procédure d’acquisition des voitures au profit des bureaux de contrôle et de gestion dans le cadre des marchés publics, le suivi et la récupération la flotte disparue.



SAHARA MEDIA