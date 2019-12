Mauritanie : deux navires russes arraisonnés pour surpêche

Les autorités mauritaniennes ont arraisonné deux navires géants battant pavillon russe, soupçonnés de surpêche et de pêche illégale prés des plages de Nouakchott.



Il est prévu que ces deux bateaux payent au Trésor public 200 millions ouguiyas, indiquent des sources.



L’arraisonnement des navires s’est déroulé discrètement et en totale coordination entre les garde-côtes mauritaniens et certains capitaines de pêche mauritaniens, selon la source.



Essahraa