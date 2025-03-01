Mauritanie : cinq disparus après la collision de deux bateaux de pêche au large des côtes

Un drame s’est produit vendredi 12 septembre au large de la Mauritanie, où un bateau de pêche mauritanien, le Tafra 3, est entré en collision avec le navire gambien Grey Whale aux environs de 18h30 (heure locale et GMT). Le Tafra 3 a sombré immédiatement après l’impact, selon les garde-côtes mauritaniens.



Au total, 21 personnes ont pu être secourues, dont trois Espagnols. Mais cinq marins mauritaniens, parmi lesquels un officier, sont toujours portés disparus, a précisé un responsable des garde-côtes à l’AFP.



Un patrouilleur de la marine mauritanienne a été dépêché sur place pour coordonner les recherches, avec l’appui de plusieurs bateaux de pêche. À la demande des autorités locales, un hélicoptère espagnol participe également aux opérations.



Le gouvernement régional de Galice, d’où sont originaires deux des capitaines espagnols secourus, a confirmé le naufrage du Tafra 3. Dans un communiqué, il a exprimé son espoir que les cinq disparus mauritaniens soient retrouvés sains et saufs.



Les autorités mauritaniennes ont annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision en mer.



