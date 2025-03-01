Mauritanie : au moins 49 morts et une centaine de disparus dans le naufrage d’une pirogue de migrants

Au moins 49 personnes ont perdu la vie et une centaine restent portées disparues, plus de 48 heures après le naufrage d’une pirogue au large de la Mauritanie, ont indiqué vendredi 29 août les garde-côtes et la gendarmerie mauritaniens.



L’embarcation, qui transportait environ 160 migrants, a chaviré dans la nuit de mardi à mercredi, selon les mêmes sources.



Les opérations de recherche se poursuivent pour tenter de retrouver d’éventuels survivants



