Mauritanie : Saisie d’une importante quantité de riz en provenance du Sénégal

15/03/2022 19:27

Selon des sources fiables, l’une des patrouilles motorisées de la gendarmerie nationale dans les environs de la Moughataa de R’Kiz (Trarza) a déjoué au courant des dernières heures, une tentative d’infiltration d’un gros porteur transportant environ 40 tonnes de riz en provenance du Sénégal.



Le camion était en route pour Nouakchott, dit-on. Cette quantité saisie a été remise au bureau régional des douanes à Rosso, rapportent nos confrères du site Legwareb.



Et nos sources de préciser qu’au courant des derniers mois, les brigades fixes et mobiles a réussi a déjoué plusieurs opérations pour faire entrer à Nouakchott des médicaments contrefaits en provenance des pays voisins et du riz importés du Sénégal voisin.



Les efforts des forces de sécurité visent à protéger le riz produit localement à Rosso.