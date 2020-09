Mauritanie : La hauteur des eaux du fleuve Sénégal en hausse dans deux wilayas

Le niveau des eaux du fleuve Sénégal a sensiblement augmenté dans les wilayas du Gorgol et du Guidimakha pour dépasser les 11 mètres, selon le bulletin quotidien de la commission chargée du suivi des travaux de la commission ministérielle responsable de la gestion des urgences.



Selon ce bulletin la hauteur des eaux du fleuve à Kaédi est passée hier de 11,38 mètres à 11,44 mètres, tandis qu’au niveau de la ville de M’Bout, dans la même wilaya on a enregistré une faible baisse, de 35,64 mètres à 35,58 mètres.



Au niveau du Guidimakha les eaux du fleuve sont montées dans les zones relevant de la ville de Sélibaby et frontalières du fleuve à 9,85 pour baisser légèrement plus tard de 0,05 mètre.



La commission évoque des blessures légères d’une personne dans la moughata de Gabou après la chute d’une habitation en banco à cause des pluies dans la localité de Coumba N’Daw.



Au Hodh El Gharbi l’arrondissement administratif de Touil est menacé par les torrents et les inondations en provenance du Mali voisin et connus sous le nom de « torrent de Wama ».









