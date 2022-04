Mauritanie : L’ancien président Aziz réclame la levée du contrôle judiciaire qui pèse sur lui

18/04/2022 10:33

L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a déposé, par le biais de sa défense, une requête auprès de la justice réclamant la levée du contrôle judiciaire qui lui était imposé, indiquent dimanche nos confrères du média en ligne Zaahra.



Pour rappel, le 7 janvier dernier, la justice mauritanienne avait placé en résidence surveillée dans sa villa du quartier des Bourses (Soukouk), à Nouakchott, Mohamed Ould Abdel Aziz, en raison de ses conditions de santé à la suite d’une opération du cœur et du rapport médical établi à l’issue d’une période d’observation par les trois spécialistes qui suivaient l’ancien président.



Le 10 mars dernier, la justice mauritanienne a mis fin au contrôle judiciaire pour les co-accusés de Mohamed Ould Abdel Aziz, prolongeant celui de l’ancien président de la République jusqu’au 7 septembre prochain.



Le contrôle judiciaire dont il était l’objet a été modifié.



En conséquence, Mohamed Ould Abdel Aziz ne peut se déplacer que pour recevoir des soins et se rendre à la mosquée. En plus, l’ancien président de la République n’est désormais plus tenu de se présenter au commissariat spécial chargé des crimes économiques, mais il devra répondre aux éventuelles convocations judiciaires.



Mohamed Ould Abdel Aziz est inculpé pour, entre autres, corruption, blanchiment d’argent, enrichissement illicite, dilapidation de biens publics et octroi d’avantages indus. La date de son procès n’est pas encore connue.



Par cridem.org