Mauritanie : Confinement de 219 voyageurs en provenance du Sénégal

Un groupe de 219 personnes en provenance, ce dimanche du Sénégal, a été placé confinement sanitaire dans des hôtels.



Parmi ce groupe, 70 personnes ont été confinées dans des hôtels à Rosso et les 149 autres acheminés à Nouakchott pour y être, également, confinées dans des structures hôtelières de la place. Le premier contingent du groupe acheminé vers Nouakchott a été accueilli, à l’Hôtel Atlantic par le président et les membres de la commission de la logistique, issue du Comité interministériel chargé du suivi de la propagation du coronavirus.



Les conditions d’accueil ont été marquées par de strictes mesures de précaution et de dispositions préventives. Les services de sécurité ont procédé à leur identification et à la détermination de leurs zones de provenance avant qu’ils ne soient orientés vers leurs chambres respectives.



Le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou M’Haimid, qui préside la commission logistique, a révélé que le nombre des personnes confinées dans notre pays a atteint actuellement 500 personnes, nationaux et étrangers compris, répartis sur des hôtels à Nouakchott et Rosso et des auberges à Atar, Chinguitty et Ouadane.



Il a indiqué que les services publics, particulièrement les forces armées et de sécurité et les structures de santé, sont mobilisés pour recevoir, dans des conditions convenables, toutes les personnes en provenance de l’extérieur, précisant que certains parmi les arrivants étaient en traitement pour diverses pathologies dans des pays limitrophes tels que le Maroc et le Sénégal, et que leur état de santé nécessite une prise en charge particulière.



Le ministre, qui a rassuré les populations sur le fait qu’aucun cas nouveau de coronavirus n’a été enregistré, a salué les efforts louables déployés par les forces armées et de sécurité et le personnel médical ainsi que l’engagement solidaire des hommes d’affaires pour faire face à toute éventuelle propagation de la pandémie du coronavirus, conformément aux orientations de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



M. Mohamedou Ahmedou M’Haimid a exhorté les citoyens à éviter tout déplacement non essentiel et tout rassemblement, les invitant à contribuer à la réussite des mesures et des efforts engagés par les pouvoirs publics et qui visent uniquement la préservation de leur santé.



Pour sa part, Dr Sidi Ould Mohamed Mahmoud, chef de l’équipe médicale en charge des personnes confinées à Nouakchott, a indiqué que quatre équipes médicales pluridisciplinaires (médecins, psychologues, infirmiers) ont été mises en place à Nouakchott pour assurer le suivi sanitaire de toutes les personnes qui arrivent à Nouakchott, confirmant qu’aucun nouveau cas de contamination n’a été, jusqu’ici, enregistré.