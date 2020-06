Mauritanie : 6 cas positifs au coronavirus parmi les mauritaniens revenus du Sénégal

A l’issue des tests effectués pour les mauritaniens venus du Sénégal lundi, six personnes ont été contrôlées positives au covid-19 et mis en confinement.



Selon le correspondant de Sahara Medias parmi les 237 personnes venues du Sénégal seul 6 cas du covid-19 ont été découverts mais elles ne développent aucun symptôme de la maladie, quand bien même elles ont été mises en confinement.



Les autorités mauritaniennes ont entamé lundi, en coordination avec celles du Sénégal, une opération de retour des mauritaniens qui étaient bloqués à la frontière avec le Sénégal depuis la fermeture des frontières entre les deux pays pour cause de pandémie coronavirus.



D’autre part des dizaines de sénégalais qui étaient eux aussi bloqués en Mauritanie ont fait le mouvement inverse en traversant le fleuve en direction de leur pays en coordination entre les autorités des deux wilayas de Rosso (Trarza Mauritanie) et Saint-Louis (Sénégal).



Les deux pays maintiennent cependant leurs frontières fermées dans la cadre de la stratégie de lutte contre le covid-19.



CRIDEM