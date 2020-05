Mauritanie : 11 nouveaux cas confirmés du covid-19 et un décès

Le ministère mauritanien de la santé a annoncé samedi la découverte de 11 nouveaux cas du coronavirus, en plus d’un décès, Il s’agit du plus grand nombre d’infections enregistrées le même jour depuis le début de la pandémie.





Ce nouveau chiffre porte à 40 le nombre de cas du covid-19 en Mauritanie depuis la mi-mars, dont 6 ont été guéris et 4 décédés. Le directeur de la santé publique, Dr Sidi O. Zahaf a révélé que 72 tests ont été effectués ce samedi, dont 11 se sont avérés positifs.





Selon O. Zahaf parmi ces 11 cas, un seul est d’origine communautaire, alors que les 10 autres ont été en contact avec des personnes atteintes.





Le directeur de la santé publique a dit que parmi les malades à l’isolement, 28 ne présentent pas de signes de la maladie et le 29ème avait été soumis, quelque temps, à l’oxygénation mais sa situation est redevenue normale.