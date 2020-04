Mauritanie : 100 Oulémas et imams signent une pétition pour le rétablissement des prières du vendredi

La police mauritanienne a arrêté ce mercredi soir, le secrétaire général adjoint du Forum des érudits et imams, Cheikh Mohamed Salem Ould Doudou, et l’a détenu au commissariat de police n° 1 dans la moughataa d’Arafat, wilaya de Nouakchott sud.



Ould Doudou était membre d’un comité d’imams et d’oulémas qui avait entamé des négociations avec le ministère des Affaires islamiques concernant la levée de la suspension des prières du vendredi. Ce comité comprend l’imam Cheikh Abdoullah Ould Eminou ainsi que l’imam Cheikh Mohamed Yeslim Ould Mahfoudh.



Ould Doudou avait en plus publié sur sa page Facebook un article scientifique sur la nécessité d’établir les prières du vendredi dans le pays signé par plus de 100 savants et imams.



