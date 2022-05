Matar BA, ministre des Sports : " Gana GUEYE est un Sénégalais aimé par les Sénégalais. Il a tout notre soutien"

17/05/2022 07:06

Alors que le milieu de terrain sénégalais du PSG, Idrissa Gana Gueye est pris dans une polémique après avoir refusé de jouer avec un maillot aux couleurs LGBT, samedi face à Montpellier, le Ministre des Sports du Sénégal, Matar Ba a réagi, ce lundi à cette affaire.





« Quand on signe c’est pour jouer au foot et non pour mettre de côté ses convictions »

« Les gens tirent sur Gana Gueye. Il a tout notre soutien parce qu’en réalité la compétition sur le sport voudrait que celui qui le pratique ait une certaine liberté. Si c’était des matchs amicaux, on donnerait la permission à tout un chacun de contribuer ou de ne pas contribuer. »« Mais quand on signe c’est pour jouer au foot et non pour faire la promotion ou mettre de côté ses convictions. Il n’a qu’à se battre et continuer. Chacun a ses convictions. En tout cas, Gana est un Sénégalais aimé par les Sénégalais. Il a tout notre soutien. »Le Ministre des Sports s’exprimait à l’issue de la cérémonie de lancement de l’opération baptisée « Trophy Tour », qui s’est tenue, ce lundi après-midi, au Musée des Civilisations Noires.