Matam : deux enfants meurent dans l’effondrement d’un bâtiment en banco

Deux enfants, dont un nourrisson et un élève de 7 ans, ont perdu la vie mercredi après-midi dans l’effondrement d’un bâtiment en banco, dans le quartier de Thiaydé, renseigne Le Soleil.



Le drame s’est produit vers 16 heures dans une concession abritant un daara (école coranique). Le maître coranique, légèrement blessé, a été pris en charge.



Selon des témoins, l’édifice présentait depuis quelque temps des fissures visibles. Les corps des deux victimes ont été transportés à l’hôpital régional de Matam.



Une enquête devrait déterminer les causes exactes de l’accident.



