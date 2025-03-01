Matam : baisse du niveau du fleuve Sénégal, malgré un dépassement de la cote d’alerte

Le niveau du plan d’eau du fleuve Sénégal a enregistré, vendredi, une baisse de deux centimètres à la station hydrométrique de Matam (nord), où la cote d’alerte fixée à huit mètres reste dépassée de 17 centimètres, a indiqué la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE).



« À la station hydrométrique de Matam, le niveau de l’eau était à 8,17 mètres ce matin (vendredi), contre 8,19 mètres hier (jeudi) matin, pour une cote d’alerte de 8 mètres dépassée de 17 centimètres, soit une baisse de 2 centimètres », précise la DGPRE, structure rattachée au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, dans un relevé transmis à l’APS.



Situation du fleuve Gambie

En ce qui concerne le fleuve Gambie, la même source souligne que le niveau du plan d’eau est également « en baisse » et se maintient « en dessous » des cotes d’alerte aux différentes stations hydrométriques de Kédougou, Mako, Simenti et Gouloumbou.



La DGPRE rassure qu’« il n’y a aucun risque de débordement à ce jour dans ce bassin fluvial », tout en appelant à maintenir une vigilance constante.



