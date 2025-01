Matam : Des semences de riz offertes à 200 producteurs victimes des récentes inondations

18/01/2025 07:46

Deux cents producteurs de riz de la commune de Matam et du village de Tiguéré Ciré (nord), victimes des inondations causées par le débordement du fleuve Sénégal, ont reçu, vendredi, des semences du Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PREC-FVS).



Les semences offertes à ces riziculteurs membres de cinq groupements d’intérêt économique leur permettront d’entamer la campagne de contre-saison de production de riz.



‘’Ces producteurs ont été victimes des inondations. Ils ont tous décidé d’entamer la campagne de contre-saison sèche. L’aide fournie par le PRDC-VFS arrive au bon moment’’, a dit Mamadou Lamine Diallo, le chef de la division chargée de la production et de l’entrepreneuriat rural à la délégation régionale de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).







Le don comprend 480 kilos de semences de riz, 750 kilos d’urée, 40 litres de pesticides et d’herbicides, ainsi que d’autres produits, a-t-il détaillé lors de la remise des intrants aux bénéficiaires.



Mamadou Lamine Diallo, s’exprimant au nom du délégué régional de la SAED lors de la distribution des semences, affirme que les bénéficiaires ont pris l’engagement d’entamer la nouvelle campagne de production.



Selon Al Hassane Kane, le responsable du suivi et de l’évaluation du PRDC-VFS, ce projet régional doté d’un financement de 1 milliard de francs CFA concerne quarante-quatre communes des régions de Matam et Saint-Louis (nord), ainsi que du département de Bakel (est).



Quinze communes de la région de Matam bénéficient du Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal, selon M. Kane.



Ce samedi, des riziculteurs des communes de Nabadji Civol, Dabia, Nguidjilone, Aouré, Dembancané et Orkadiéré recevront leurs semences, selon les agents du PRDC-VFS.



APS