Massacre de Thiaroye : des fouilles archéologiques annoncées

21/02/2025 17:43

Dans le cadre de la commémoration du 80ᵉ anniversaire du Massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le Premier ministre a informé le Conseil de la nécessité de manifester toute la vérité sur le nombre exact de victimes



Dans le cadre de la commémoration du 80ᵉ anniversaire du Massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le Premier ministre a informé le Conseil de la nécessité de manifester toute la vérité sur le nombre exact de victimes. Malgré les recherches entreprises, des compléments d’informations restent attendus, rendant indispensable la mise en place de fouilles archéologiques pour éclairer cette page sombre de l’histoire.



Le massacre de Thiaroye, survenu le 1ᵉʳ décembre 1944, demeure un événement tragique dont le bilan exact reste incertain. Pour lever toute ambiguïté, le gouvernement compte entreprendre des fouilles archéologiques sur le site afin d’identifier et de documenter les pertes humaines réelles. Ces recherches visent à honorer la mémoire des victimes et à renforcer le devoir de vérité et de justice historique.



Le premier ministre a également rappelé les initiatives prises par le Chef de l’État pour inscrire durablement cet événement dans la mémoire collective. Parmi elles, l’élévation du cimetière militaire de Thiaroye au rang de cimetière national, l’institution du 1ᵉʳ décembre comme « Journée des tirailleurs sénégalais », ainsi que la création d’un mémorial et d’un centre de documentation dédiés. Par ailleurs, des rues et places publiques seront renommées en hommage aux victimes, et l’enseignement de cette histoire sera introduit dans les curricula scolaires.



La mobilisation de spécialistes pour les fouilles archéologiques marque une avancée majeure dans la recherche de la vérité et la reconnaissance des sacrifices consentis par les tirailleurs sénégalais.



RTS